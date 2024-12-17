هل يمكن استبدال العملات الورقية بالإلكترونية؟.. خبير اقتصادي يوضح

قال هانى أبو الفتوح الخبير الاقتصادى والمصرفى، إن البيتكوين فاجأنا باستمرار تصاعده مقابل العملات المشفرة الأخرى، موضحا أنه وصل إلى 106.243 ألف دولار، وخاصة مع إعلان ترامب عن خطة لإنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين



ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية عزة مصطفى، إلى أن الطلب المتزايد على البيتكوين يؤدي إلى نقص المعروض ويسبب في الارتفاع حاد للسعر على المدى القصير، أما على المدى الويل متوقع تدفق كبير من الاستثمارات على العملات المشفرة، يؤدي إلى نمو أكبر للسوق.

وذكر أنه لا يتوقع استبدال العملات الورقية بالكامل بالعملات الإلكترونية بالوقت القريب، ولكن الاتجاه لاستخدام العملات الرقمية يزيد، موضحا أن بعض الدول مثل الصين بدأت في إصدار عملات رقمية مدعومة من البنك المركزي، مثل الإيوان الرقمي، والاتحاد الأوروبي وأمريكا يخططوا لخطوات مشابهة.

وشدد على أن العملات الرقمية لها تأثير على اقتصاديات الدول، ولها تأثيرات إيجابية وسلبية، موضحا أنها تسهل المعاملات المالية، ولها دور في عملية الدفع والتحويل بين الدول وبطريقة سريعة، أما التأثير السلبي، منها التقلبات السعرية، ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فلا تشريعات حالية أو أدوات تقوم بالرقابة الكافية على العملات الرقمية فهي الأكثر جاذبية في استخدامها لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.