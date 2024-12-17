تامر أمين عن قرارات “الأعلي للإعلام” بشأن البرامج الرياضية: بشرة خير

علق الإعلامي تامر أمين، على قرارات المجلس الأعلي للإعلام بشأن البرامج الرياضية، قائلا:"قرارات في غاية الأهمية، وبشرة خير والجواب بيبان من عنوانه من المجلس الجديد".

وصفق الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج أخر النهار، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الاثنين، قائلا:"بهذه القرارات لمسوال الأمور التي سببت مشاهد عبثية في الإعلام الرياضي في مصر، أولها ضبط وتحديد وقت الأستديوهات التحليلة، ومدة الاستديو التحليلي ساعة كاملة".



وتابع الإعلامي تامر أمين، أن هذه القرارات تعد اقتحام لعش الدبابير من المجلس الإعلى للإعلام لضبط الإعلام الرياضي، لافتا إلى أن كنا نعيش في فوضى في البرامج الرياضية في مصر.