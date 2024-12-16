اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن توريد الأسلحة لكييف بطلب روسي





أكد النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا يوم الجمعة 20 ديسمبر بشأن توريد الأسلحة إلى كييف.

وأوضح بوليانسكي: "اليوم في الساعة 23:00 بتوقيت موسكو (15:00 بتوقيت نيويورك)، يعقد مجلس الأمن اجتماعا بشأن أوكرانيا حيث كان الاجتماع بطلب من الدول الغربية.

وأضاف: "من المقرر عقد الاجتماع الذي طلبناه بشأن توريد الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا يوم الجمعة المقبل، 20 ديسمبر، في نفس الوقت (23:00 بتوقيت موسكو)".

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن إمداد دول حلف الناتو لأوكرانيا بالأسلحة، "لعب بالنار"، وتحريض يؤجج الأزمة، ويقوض فرص السلام.

كما حذرت وزارة الدفاع الروسية، الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية