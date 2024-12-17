بإطلالة أنيقة.. حورية فرغلي تتألق على ريد كاربت مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير



تألقت الفنانة حورية فرغلي، بإطلالة جذابة على ريد كاربت مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير.

حيث ارتدت حورية، بلوزة أنيقة باللونين الأبيض والأسود وعليها جيبة باللون الأسود، ونسقت مع الإطلالة شنطة صغيرة باللون الأسود، ومن الناحية الجمالية أعتمدت على الميكب الهادئ الذي يبرز جمال ملامحها ومدى أناقتها.

الفنانة حورية فرغلي



أحدث أعمال الفنانة حورية فرغلي

و الجدير بالذكر أن حورية فرغلي، تواصل حاليًا استعداداتها وتحضيراتها لفيلم "المدرسة" وهو اسم مؤقت يجرى له حاليًا عدة ترشيحات، وذلك بعد غياب 5 سنوات عقب فيلمها الأخير "استدعاء ولي عمرو"، حيث ينتظر الجمهور أحدث أعمالها فيلم "المدرسة" متشوقين لأحداثه ولعودة حورية فرغلي عالم التمثيل مرة آخرى.

قصة فيلم "المدرسة"



تدور أحداث فيلم "المدرسة" في إطار من الإثارة والتشويق والرعب النفسي على مخاوف الشخصيات وعدم الإستقرار العاطفي وغيرها من الأحداث الذي سترونها أثناء المشاهدة.

أبطال فيلم "المدرسة"



يذكر أن شارك في بطولة فيلم "المدرسة" كوكبة ونخبة من النجوم يتضمنها: "النجمة حورية فرغلى، إيساف، طارق النهرى، أحمد عبد الله محمود، نور الكاديكى، محمود فارس، صبرى عبد المنعم، محمد حمزة وآخرين ومجموعة من الوجوه الشابة وعلى رأسهم مودى سارى، مايا محمد، ياسمين عبد الحليم، ميدو فايد، غفران ممدوح وغيرهم وهو قصه كل من محمد جمال الحدينى ومحمد حمزة وسيناريو وحوار محمد شعبان وإخراج محمد جمال الحدينى".