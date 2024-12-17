متحدث الوزراء يكشف مستجدات مشروع رأس الحكمة

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم البدء في تسليم المرحلة الأولى من مشروع رأس الحكمة، مضيفًا: "قاربنا على الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بها لتسليم المنطقة للشركة".

وأضاف "الحمصاني" في مداخلة هاتفية لبرنامج "مع خيري"، على فضائية "المحور" اليوم الاثنين، أن هناك متابعة ميدانية لنقل السكان من رأس الحكمة إلى منطقة شمس الحكمة وصرف التعويضات وكذلك توفير أراضي بديلة لهم لبناء مساكن بديلة، موضحًا: "تعويضات المرحلة الأولى وعملية نقل الأسر قاربت على الانتهاء".

وتابع، أن المرحلة الثانية سيتم فيها مراعاة دفع كافة التعويضات اللازمة للأهالي وكذلك العمل على توفير الأراضي البديلة، موضحًا أن منطقة شمس الحكمة توفر فيها الحكومة بمختلف جهاتها بالتعاون مع المحافظة الأراضي وكافة الخدمات الأساسية فيها سواء من مدارس أو صرف صحي.

وأردف، أن منطقة شمس الحكمة هي منطقة مجاورة لمدينة رأس الحكمة، ويتم توفير أراضي مخصصة للمواطنين لنقل منازلهم والبناء عليها بصورة حضارية، ويتم توفير الخدمات في منطقة شمس الحكمة لكي لا يعاني أي من المواطنين في نقص في الخدمات وأن يكون هناك سهولة ويسر في الانتقال لشمس الحكمة.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء: "حتى الآن تم صرف تعويضات 5.5 مليار جنيه لسكان شمس الحكمة الجدد"، موضحًا أن رئيس الوزراء أكد منذ اليوم الأول الذي تم الإعلان فيه عن صفقة رأس الحكمة أنه لن يضار أي مواطن من سكان منطقة رأس الحكمة وهو ما نحرص عليه، حيث توفير مساكن بديلة وحصولهم على تعويضات عادلة للبيوت والأراضي التي غادروا منها.

وأكمل، أن الدولة تعمل على تطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي بصفة عامة، ونعمل على تهيئة أماكن جديدة للاستثمارات، موضحًا أن النصيب الأكبر للشواطئ التي سيتم التطوير فيها تقع على البحر الأبيض المتوسط.