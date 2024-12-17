“التضامن”: أسعار الحج السياحي بلغت 395 ألف جنيه هذا العام

أكد الدكتور أيمن عبد المجيد، مساعد وزير التضامن، أن مجلس الوزراء أقر بـ 12 ألف تأشيرة لوزارة التضامن الإجتماعي، لافتًا إلى أنه هناك 3 مستويات للحج هذا العام.

وأضاف عبد المجيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، في برنامج "مع خيري"، على قناة "المحور"، أن أسعار الحج السياحي بلغت 395 ألف جنيه هذا العام، موضحًا أن زيادة حصة الجمعيات الأهلية هذا العام إلى 12 ألف تأشيرة، بزيادة 5 آلاف عن العام الماضي، في إطار عودة الحصة الكاملة لمصر من تأشيرات الحج، والتي بلغت 78 ألف تأشيرة.



وأوضح مساعد وزير التضامن، أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة، لضمان تنظيم موسم حج يليق بالمواطنين، بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان تسهيل الإجراءات والحفاظ على كرامة الحجاج أثناء أداء المناسك.