إبراهيم عيسى: ارتداء المذيعات السوريات الحجاب فقط أمام الجولاني "خضوع وإهانة للإعلام"

توك شو
الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم عيسى

قال الإعلامي إبراهيم عيسي، إن الحكومة في سوريا ليست حكومة جديدة، متسائلًا: "كيف يمكن الاعتراف بجماعة إرهابية استولت على الحكم بالتغلب والإكراه".

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وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه لا يجب أن يعترف المواطن والمثقف السوري بالحكومة الحالية في سوريا، متابعًا: "المثقفين تحرروا ويتحدثون عن وحشية الأسد.. موافق أن تطلع تقول الكلام اللي جواك وتطلع الكبت اللي بداخلك، بس متنظرش بقى للإسلاميين والإرهابيين".

وأوضح، أن الجولاني هو حكم متغلب وليس له أي شرعية من أي نوع، مؤكدًا أنه في أول مرة في تاريخ الثورات يخرج ليطالب الشعب الثوري في الإعلان عن فرحته، معقبًا: "الشعب السوري كان معزوم عشان يبدي فرحته بالثورة".

وتابع: "الجولاني لم يرد على اجتماع العقبة، الجولاني بيخد الأورد من إردوغان وهو إرهابي"، مضيفًا: "تصرف المذيعات السوريات اللاتي ارتدين الحجاب فقط أمام الجولاني يعتبر خضوع وإهانة للإعلام، نحلم بسوريا الحقيقية الحضارية المدنية وليس سوريا التي تسيطر عليها الجماعات الإرهابية".

إبراهيم عيسى سوريا حكومة الجولاني

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