أحمد ناجي: الشناوي لم يهدد بالرحيل عن الأهلي وهذه كواليس ما حدث بينه وبين الجماهير

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

قال أحمد ناجي المشرف على مدربى حراس المرمى والحراس بقطاع الناشئين بالنادي الأهلي، إنه تحدث صباح اليوم مع محمد الشناوي حارس مرمى القلعة الحمراء، على ما حدث عقب مباراة الأهلي وباتشوكا في كأس التحدي.

وتابع ناجي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور: "تحدثت مع محمد الشناوي صباح اليوم وقالي إنه لم يكن يقصد إنه سيرحل عن الأهلي بالعكس قال إنه كان يقول للاعبين أن يغاروا المعلب ويتجهوا إلى غرفة الملابس وعدم الاصطدام بالجماهير".

txt

عاجل- نتائج حفل جوائز الكاف بالكامل لعام 2024.. الأهلي وويليامز الأفضل

txt

قائمة بيراميدز لمواجهة الاتحاد في كأس الرابطة

واختتم:" محمد الشناوي أكد لي إن النادي الأهلي بيته وعمره ما هيفكر للحظة إنه يرحل عن النادي وإن الشناوي أحد أبنائي وأعلم إنه حارس مرمى كبير وعلى خلق وبالتأكيد لم يقصد ما تم تداوله وإن شاء الله سيكون له دور هام وكبير مع الفريق خلال الفترة المقبلة".

أحمد ناجي الأهلي وباتشوكا النادى الاهلى بيراميدز
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة إنتر ميلان × لاتسيو Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإيطالي

شاهد بالبث المباشر إنتر ميلان اليوم.. مشاهدة إنتر ميلان × لاتسيو بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإيطالي

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة إنتر ميلان ضد لاتسيو مباشر دون تقطيع | الدوري الإيطالي

يلا شوت إنتر ميلان LIVE.. مشاهدة مباراة إنتر ميلان ولاتسيو بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإيطالي

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة إنتر ميلان ولاتسيو اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإيطالي

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة إنتر ميلان ولاتسيو اليوم في الدوري الإيطالي

الآن.. شاهد مباراة إنتر ميلان ولاتسيو بث مباشر مجانا.. مباراة إنتر ميلان ولاتسيو | الدوري الإيطالي

عاجل- نتائج حفل جوائز الكاف بالكامل لعام 2024.. الأهلي وويليامز الأفضل