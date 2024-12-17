إبراهيم عيسى: وجود أسرة الجولاني في مصر يجعلنا نقلق على سلمنا الاجتماعي

أكد الإعلامي إبراهيم عيسي، أن صحيفة التايمز الأمريكية ذكرت أن أسرة الجولاني تعيش في مصر بحي أكتوبر وهو ما يجعل هناك مساحة للانشغال والغم، مشددًا على أن هذا يؤكد أن هناك طابور إخواني خامس سوري موجود في مصر وينضم للإخوان المصري.

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الإخواني في السجن ليس سجين رأي أو سجين سياسي وهو سجين لأنه ينتمي لجماعة إرهابية، مؤكدا أن هذه التهمة تم ابتذالها، الانتماء لجماعة الإخوان جريمة يعاقب عليها القانون المصري".

وتابع: "بيان الإخوان هو إحياء للخلايا النائمة.. الإخوان ليس له جنسية وهو ينتمي لوطنه وهو جماعة الإخوان، الإخواني وطنه الجماعة، ووجود أسرة الجولاني في مصر يجعلنا نقلق على سلمنا الاجتماعي"، لافتا إلى أن اللاجئ السياسي ملزم به مصر إنسانيًا ودستوريًا ودوليًا.