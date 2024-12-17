إبراهيم عيسى: بشار الأسد جبان وسلم شعبه لغزاة وطغاة وإرهابيين

توك شو
الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم عيسى

أكد الإعلامي إبراهيم عيسي، أن نظام الأسد سلم البلد للطغاة والغزاة والإرهابين، وأبو محمد الجولاني لم يسقط بشار الأسد بل سوريا، وهو ما يؤكده التاريخ ولا أحد يتعلم من هذه الحقيقة أبدًا، قائلا: "التاريخ والحضارة يؤكد أن أي حكم ديكتاتوري واستبدادي وحاكمها يعتقد في نفسه أنه يلغي الديمقراطية ويجعل من الهيئات هيئات كرتونية وينهي أي حرية في الإعلام والصحافة والحياة السياسية".

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن بيان بشار الأسد هو بيان رئيس جبان مستبد ولم يكتفي بأنه سلم بلده بعد أن قهر شعبه ودولته، ويؤكد أنه لم يهرب وأن لديه مشروع وطني وهو "كذب رخيص تافه" يتحدث به كل ديكتاتور.

وتابع: "هو شخص جبان وهربان وسلم شعبه لغزاة طغاة، وهو عبارة عن غزو تركي عبر الفصائل المسلحة الإرهابية".

وأوضح أن الإيجابية الوحيدة في سوريا الآن هو سقوط بشار الأسد الديكتاتور، متابعًا: "البيان المنسوب لبشار الأسد والذي تحدث به من سوريا هو بيان شخص جبان يدعي فيه أنه لم يهرب وكان يحصل على تأييد وطني من الشعب السوري".

بشار الأسد إبراهيم عيسى سوريا

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