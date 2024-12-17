سمير فرج: أحمد الشرع صناعة أمريكية.. ويسعى لتنفيذ سيناريو إيران

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن أبو محمد الجولاني يسعى لحل جميع المؤسسات الأمنية وعناصرها في سوريا.

وأضاف سمير فرج خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن أمريكا وضعت مكافأة في وقت سابق من أجل العثور على أبو محمد الجولاني واعتبرته إرهابي.

وتابع اللواء سمير فرج: أبو محمد الجولاني (أحمد الشرع) أصبح شخص مصطنع ذو شكل سينمائي من قبل المخابرات الأمريكية.

وحول مشهد أبو محمد الجولاني والفتاة السورية التي غطت رأسها أثناء التقاطها صورة مشتركة معه، عقّب اللواء سمير فرج على هذا المشهد قائلًا: «صناعة وتمثيلية من المخابرات الأمريكية».

وأشار سمير فرج، إلى أن أبو محمد الجولاني يسعى لإنشاء حرس ثوري جديد وجيش تابع له على غرار الإيرانيين، كما يسعى لحل جميع المؤسسات الأمنية السورية.

واختتم اللواء سمير فرج، حديثه في هذا الشأن بتفجير مفاجأة عن الدكتور محمد الجلالي رئيس وزراء سوريا السابق، قائلًا: «حاصل على الدكتوراة من جامعة عين شمس في مصر».



