أحمد ناجي: ويليامز أفضل لاعب وحارس في افريقيا؟ كوميديا سوداء من الاتحاد الافريقي

قال أحمد ناجي المشرف على مدربى حراس المرمى والحراس بقطاع الناشئين بالنادي الأهلي، إنه من غير المنطقي حصول ويليامز حارس مرمى صن داونز على جائزتي أفضل لاعب داخل القارة وأفضل حارس.

وتابع أحمد ناجي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور:" معندناش أي مشكلة مع ويليامز وهو حارس مرمى كبير ولكنه ماذا قدم هذا الموسم ليحصل على تلك الجوائز".

وأضاف:" مصطفى شوبير قدم موسم كبير مع الأهلي وتم استبعاده بشكل غريب من القائمة المختصرة لأفضل حارس مرمى في القارة السمراء".

وأكمل ناجي:" كنت هكون سعيد بحصول حسين الشحات أو أحمد زيزو على الجائزة والثنائي فخر لنا كمصريين بكل تأكيد وقدموا موسم كبير مع الأهلي والزمالك".

واستطرد:" المسألة فيها "فُجر" من الاتحاد الافريقي تخطت كل التجاوزات السابقة ولا أعلم هل ويليامز هو قريب فوزي لقجع أو باتريس موتسيبي لحصوله على تلك الجوائز".

واختتم:" ويليامز أحسن لاعب وأحسن حارس في افريقيا، فيها نوع من الكوميديا السوداء وليست عادلة".