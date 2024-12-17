سمير فرج يكشف مخاطر سيطرة إسرائيل على جبل الشيخ بسوريا.. دمشق مهددة

توك شو
سمير فرج
سمير فرج

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن تنظيم الإخوان الإرهابيين هو أساس البلاء في منطقة الشرق الأوسط.

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وأضاف فرج خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الأقليات في سوريا يمثلون مشكلة كبيرة لتركيا، حيث ينقسمون إلى عرب وأكراد وشيعة وعلويون.

وتابع اللواء سمير فرج: سوريا دولة مقسمة حاليًا، وأبو محمد الجولاني لن يستطيع حل مشكلة الأقليات في الداخل السوري.

وأوضح فرج، أن إسرائيل دمّرت القواعد العسكرية السورية، واحتلت جبل الشيخ في سوريا وأصبحت تهدد دمشق بالصواريخ، كما توغلت بشكل كبير في الجولان السوري.

وتابع: ما حدث من تعدي على جيش سوريا يعتبر مأساة حقيقية يعيشها الشعب السوري، في ظل توتر الأحداث بعد سقوط نظام الأسد.

واختتم اللواء سمير فرج: مصر هي الدولة الوحيدة القوية والصامدة في وجه المخططات الإرهابية، فالجيش المصري قوي وقادر على صد أي عدوان، والجندي المصري ليس له مثيل في العالم، موجهًا رسالة إلى الشعب المصري قائلًا: «أرجوكم.. بلاش إشاعات».


 

سمير فرج اسرائيل دمشق

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