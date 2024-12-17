ألفت عمر: أشارك في مسلسل "قلع الحجر 2".. وانتهيت من تصوير "التعويذة" مع فتحي عبد الوهاب

تحدثت الفنانة ألفت عمر عن أحدث أعمالها، وعبرت عن حبها لفصل الشتاء، وذلك خلال العرض الخاص لـ فيلم «الهنا اللي أنا فيه»، الذي عُرض في احدي سينمات زايد.

ألفت عمر ومراسله الفجر الفني

ألفت عمر تعبر عن حبها لفصل الشتاء

وقالت ألفت عمر للفجر الفني: "متشوقة لمشاهدة فيلم الهنا اللي انا فيه لان قصته مختلفة، وأرفض موضوع الزوجة الثانيه، وأقول مقولة "الهنا اللي انا فيه عندما أحقق نجاح في حياتي وعند هطول الأمطار وقدوم فصل الشتا، واستمتع بميزات كل شئ حاولي ولكني من عشاق الأجواء الشتوية".

ألفت عمر تكشف عن أحدث أعمالها

وكشفت ألفت عمر عن أعمالها القادمة" أشارك في الجزء الثاني من مسلسل قالع الحجر، ورشحني للدور حسني صالح، وسعيدة بمشاركتي معهم واعتبرها اضاف بالنسبالي خاصة بعد نجاح الجزء الأول، وأجسد شخصية جايه من لبنان ولكنها مصرية وجانب من أجواء العصابات والنصب ".

واختتمت ألفت عمر حديثها بالكشف تعرضها للنصب أيام دراستها الجامعيه من بعض زملائها، وفي الوقت الحالي انتهيت من تصوير فيلم جديد بجانب الفنان فتحي عبد الوهاب بعنوان" التعويذة".

ويتناول فيلم "الهنا اللي أنا فيه" فكرة ماذا لو عرضت الزوجة على صديقتها الزواج من زوجها، وكشف الإعلان عن شخصية دكتور أحمد، الذي يؤدي دوره كريم محمود عبد العزيز، المهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يواجه مشاكل في حياته الزوجية، ويتفاجئ بزوجته (ياسمين رئيس) تعرض على صديقتها (دينا الشربيني) الزواج منه.

ابطال فيلم الهنا اللي أنا فيه

يشارك في فيلم الهنا اللي أنا فيه: كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، وياسمين رئيس، ومريم الجندي، وحاتم صلاح، معتز التوني، محمد أوتاكا، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي.