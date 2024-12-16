أوقاف الفيوم.. انطلاق فعاليات اليوم الثاني من الأسابيع الثقافية تحت عنوان "من سمات المؤمنين: الأمل والتفاؤل"

شهدت محافظة الفيوم، اليوم الأحد، انطلاق فعاليات اليوم الثاني من الأسابيع الثقافية، تحت عنوان: "من سمات المؤمنين: الأمل والتفاؤل".

تأتي هذه الفعاليات بتوجيهات من وزير الأوقاف، الدكتور أسامة السيد الأزهري، وبرعاية فضيلة الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وبمشاركة نخبة متميزة من العلماء والأئمة.

خلال اللقاءات التي أقيمت في عدد من المساجد بمختلف الإدارات، تناول العلماء قيمة الأمل كركيزة أساسية في حياة المؤمنين، مؤكدين أن الحياة لا مكان فيها لليأس، وأن العاقل يواجه التحديات بالحلول، بينما يكتفي الأحمق برؤية العقبات.

وأوضح العلماء أن اليأس من رحمة الله (عز وجل) يعد من الكبائر، مستشهدين بحديث النبي (صلى الله عليه وسلم) حينما قال: "الشرك بالله، والإياس من روح الله، والقنوط من رحمة الله".

كما سلط العلماء الضوء على العلاقة بين الأمل والعمل، مشيرين إلى أن الأمل وحده دون عمل لا قيمة له، مستشهدين بقول عمر بن الخطاب (رضي الله عنه): "لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم ارزقني، وقد علمت أن السماء لا تمطر ذهبًا ولا فضة". وأكدوا أن الإسلام يدعو إلى العمل المتقن، حيث قال النبي (صلى الله عليه وسلم): "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه".

وأبرز العلماء أهمية الإخلاص ومراقبة الله (عز وجل) في كل الأعمال، مشيرين إلى أن تربية الضمير الحي لدى الإنسان تعد الوسيلة الأهم لتحقيق التقوى والإحسان في الأداء، بدلًا من الاعتماد على الرقابة الخارجية.

تأتي هذه الفعاليات ضمن جهود وزارة الأوقاف لتعزيز القيم الأخلاقية والدينية، ونشر التفاؤل كسبيل لتحقيق التنمية والنهضة المجتمعية.