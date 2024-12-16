إنتر ميلان يمطر شباك لاتسيو بسداسية في الكالتشيو

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

انتهت أحداث القمة النارية بين لاتسيو وإنتر ميلان، في إطار منافسات الدوري الإيطالي الممتاز، لموسم 2024-2025.

ملخص مواجهة إنتر ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي

وحقق إنتر ميلان فوزا كبيرا على نظيره لاتسيو بسداسية نظيفة، ضمن فعاليات الجولة السادسة عشر من بطولة الكالتشيو، في المباراة التي أقيمت على ملعب تورينو.

افتتح التركي هاكان تشالهان أوغلو أولى أهداف إنتر ميلان في اللقاء في الدقيقة 41، من ركلة جزاء.

ثم أضاف فيدريكو ديماركو الهدف الثاني لإنتر ميلان في الدقيقة 45 من زمن الشوط الأول، بعد عرضية مميزة من زميله دمفريس سددها ديماركو بقوة في شباك لاتسيو.

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وفي الدقيقة 51، أحرز المتألق نيكولو باريلا هدفا رائعا من تصويبة قوية، ليعلن عن ثالث أهداف الأفاعى في اللقاء.

وسجل الهولندي دينزل دومفريس رابع أهداف إنتر ميلان في الدقيقة 53، من تمريرة باستوني.

واستمر ضغط الأفاعي على دفاعات لاتسيو، حتى جاء البديل البرازيلي كارلوس أوقستو، ليحرز خامس أهداف إنتر في اللقاء في الدقيقة 77، من تمريرة المتألق ديماركو.

وقبل نهاية اللقاء، وتحديدا في الدقيقة 89، اختتم الفرنسي تورأم مهاجم الإنتر مهرجان الأهداف وسجل الهدف السادس لصالح فريقه، من صناعة مختياريان.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد إنتر إلى النقطة الـ 34 في المركز الثالث، بينما يتوقف رصيد لاتسيو عند النقطة الـ 31 في المركز الخامس.

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