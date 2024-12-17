عاجل.. المصري البورسعيدي يوضح حقيقة اهتمامه بضم رضا سليم من الأهلي
قال الإعلامي خالد الغندور، أن مصدر داخل النادي المصري أكد لبرنامج ستاد المحور عن رغبة علي ماهر مدرب الفريق في التعاقد مع اللاعب المغربي رضا سليم جناح الأهلي.
المصري: نريد ضم رضا سليم من الأهلي
وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور:" علي ماهر يرغب في الحصول على خدمات رضا سليم حتى لو على سبيل الإعارة، بعد خروج اللاعب من حسابات كولر مدرب الأهلي".
واختتم:" علي ماهر يرى أن اللاعب إمكانياته كبيرة جدًا وسيكون إضافة قوية للفريق في الدوري والكونفدرالية إذا نجح في الحصول على خدماته".