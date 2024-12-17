اجتماع افتراضى بين وزير الخارجية والهجرة والمفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات

عربي ودولي
بوابة الفجر

 

 

عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، و"حاجة لحبيب" المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات اجتماعًا افتراضيًا، يوم الإثنين ١٦ ديسمبر، لتناول سبل دعم العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل تفاقم الأزمات والتحديات المشتركة التي تشهدها المنطقة.


قدم الوزير عبد العاطي، التهنئة للمسئولة الأوروبية على توليها منصبها الجديد، واستعرض الجهود المصرية لتقديم الدعم الإنساني إلى قطاع غزة نظرًا لتدهور الأوضاع لمستوى كارثى في ظل إصرار إسرائيل على عرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية، مشددًا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولى بدوره من أجل ضمان النفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية دون عراقيل.

في هذا السياق، أطلع الوزير عبد العاطي، المسئولة الأوروبية على نتائج مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية لغزة الذي عقد يوم ٢ ديسمبر  ونجاحه في حشد تعهدات مالية جديدة للمنظمات الأممية العاملة في قطاع غزة.


من ناحية أخرى، أشاد الوزير عبد العاطي، بما تضمنته الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تم الإعلان عنها في مارس ٢٠٢٤ من ضرورة دعم الاتحاد الأوروبي لمصر، خاصة في ظل الأعباء الاقتصادية التي فرضت على الحكومة المصرية نتيجة استضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين الذين يتم منحهم الخدمات الممنوحة للمصريين، مبرزًا تزايد الأعباء نتيجة الأزمات المتعددة في الشرق الأوسط.

fce6e096-0673-4166-9eeb-e76a02b55e5e
fce6e096-0673-4166-9eeb-e76a02b55e5e
8c1197a5-cfe1-4f84-8d16-9edb31fe832c
8c1197a5-cfe1-4f84-8d16-9edb31fe832c
c87ad366-5c14-4e19-a579-91b608b861a6
c87ad366-5c14-4e19-a579-91b608b861a6
518d9644-f2ce-4f6c-b843-10293b9f458b
518d9644-f2ce-4f6c-b843-10293b9f458b
7410d1e4-2fd8-4ffc-9e19-15f7c031c239
7410d1e4-2fd8-4ffc-9e19-15f7c031c239

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة إنتر ميلان × لاتسيو Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإيطالي

شاهد بالبث المباشر إنتر ميلان اليوم.. مشاهدة إنتر ميلان × لاتسيو بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإيطالي

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة إنتر ميلان ضد لاتسيو مباشر دون تقطيع | الدوري الإيطالي

يلا شوت إنتر ميلان LIVE.. مشاهدة مباراة إنتر ميلان ولاتسيو بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإيطالي

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة إنتر ميلان ولاتسيو اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإيطالي

الآن.. شاهد مباراة إنتر ميلان ولاتسيو بث مباشر مجانا.. مباراة إنتر ميلان ولاتسيو | الدوري الإيطالي

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة إنتر ميلان ولاتسيو اليوم في الدوري الإيطالي

عاجل- نتائج حفل جوائز الكاف بالكامل لعام 2024.. الأهلي وويليامز الأفضل