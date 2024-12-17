عاجل.. زيزو يهاجم "كاف" بعد خسارة جائزة أفضل لاعب

الفجر الرياضي
زيزو
زيزو

وجه أحمد سيد زيزو قائد الزمالك، رسالة نارية بعد خسارة جائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا لعام 2024، رغم أنه كان المرشح الأقوى لهذه الجائزة والتي حصل عليها رونوين ويليامز حارس صن داونز.

زيزو: نعلم كيف تسير الأمور في الكاف

كتب زيزو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، في رسالته للجماهير: “إنها ليست النهاية، إنها مجرد بداية لتحدي جديد، شكرًا على دعمكم”.

وأضاف زيزو: "فنحن جميعًا نعلم كيف تسير الأمور في الكاف، شكرًا للعائلة والأصدقاء والداعمين، نحبكم جميعًا".

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وحصد ويليامز حارس صن داونز، جائزة أفضل لاعب داخل القارة على حساب أحمد زيزو لاعب الزمالك، وحسين الشحات جناح الأهلي وذلك في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم مساء الإثنين، بمدينة مراكش المغربية.

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