مدير الأهلي التنفيذي مدافعًا عن الخطيب: لا يبخل على النادي حتى بحياته

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أكد سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، على أن جائزة الأفضل تؤكد ريادة المارد الأحمر دائما في قارة إفريقيا، مشيرا إلى أن الخسارة من باتشوكا هي من أصعب المواقف التي مرت على الفريق هذا العام.

سعد شلبي: مواجهة باتشوكا من أصعب اللحظات التي مررت بها على مدار 25 عاما داخل الأهلي

قال سعد شلبي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق مع الإعلامي إبراهيم فايق المذاع علي قناة MBC MASR: "كنا نطمح أن نتأهل لنهائي كأس الأنتركونتيننتال".

وتابع المدير التنفيذي للنادي الأهلي: "جائزة الأفضل تؤكد ريادة القلعة الحمراء دائما في قارة إفريقيا".

وأضاف: "الخسارة من باتشوكا هي من أصعب المواقف التي مرت على الأهلي هذا العام، هناك حالة من الحزن تنتاب الجميع في النادي حتى الآن بسبب الخسارة".

txt

عاجل.. المصري البورسعيدي يوضح حقيقة اهتمامه بضم رضا سليم من الأهلي

txt

عاجل.. زيزو يهاجم "كاف" بعد خسارة جائزة أفضل لاعب

وواصل: "جمهور الأهلي الوفي ظهر بشكل مشرف في الدوحة لدعم الفريق أمام باتشوكا".

وأردف: "فوز الأهلي على باتشوكا كان قريبا للغاية بعد إهدار الفريق المكسيكي لركلة الترجيح الثانية، كنا أقرب من أي مرة مضت على الوصول للنهائي، وهذه من أصعب اللحظات التي مرت عليا في حياتي داخل جدران النادي الأهلي".

وأوضح: "مواجهة باتشوكا من أصعب اللحظات التي مررت بها على مدار 25 عاما في الأهلي".

واستطرد: "تنتظر الأهلي تحديات كبيرة في الفترة المقبلة وننتظر جماهيرنا أمام شباب بلوزداد بدوري الأبطال".

واختتم: "محمود الخطيب لا يبخل على الأهلي حتى بحياته، الخطيب يقوم بمهام كبيرة من أجل دعم الفريق في الفترة المقبلة".
 

إبراهيم فايق الاعلامى ابراهيم فايق الأهلي المدير التنفيذي للنادي الأهلي إنتركونتيننتال

مواد متعلقة

أحمد ناجي: الشناوي لم يهدد بالرحيل عن الأهلي وهذه كواليس ما حدث بينه وبين الجماهير

عاجل- نتائج حفل جوائز الكاف بالكامل لعام 2024.. الأهلي وويليامز الأفضل

Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة إنتر ميلان × لاتسيو Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإيطالي

شاهد بالبث المباشر إنتر ميلان اليوم.. مشاهدة إنتر ميلان × لاتسيو بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإيطالي

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة إنتر ميلان ضد لاتسيو مباشر دون تقطيع | الدوري الإيطالي

يلا شوت إنتر ميلان LIVE.. مشاهدة مباراة إنتر ميلان ولاتسيو بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإيطالي

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة إنتر ميلان ولاتسيو اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإيطالي

الآن.. شاهد مباراة إنتر ميلان ولاتسيو بث مباشر مجانا.. مباراة إنتر ميلان ولاتسيو | الدوري الإيطالي

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة إنتر ميلان ولاتسيو اليوم في الدوري الإيطالي

عاجل- نتائج حفل جوائز الكاف بالكامل لعام 2024.. الأهلي وويليامز الأفضل