مدير الأهلي التنفيذي مدافعًا عن الخطيب: لا يبخل على النادي حتى بحياته

أكد سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، على أن جائزة الأفضل تؤكد ريادة المارد الأحمر دائما في قارة إفريقيا، مشيرا إلى أن الخسارة من باتشوكا هي من أصعب المواقف التي مرت على الفريق هذا العام.

سعد شلبي: مواجهة باتشوكا من أصعب اللحظات التي مررت بها على مدار 25 عاما داخل الأهلي

قال سعد شلبي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق مع الإعلامي إبراهيم فايق المذاع علي قناة MBC MASR: "كنا نطمح أن نتأهل لنهائي كأس الأنتركونتيننتال".

وتابع المدير التنفيذي للنادي الأهلي: "جائزة الأفضل تؤكد ريادة القلعة الحمراء دائما في قارة إفريقيا".

وأضاف: "الخسارة من باتشوكا هي من أصعب المواقف التي مرت على الأهلي هذا العام، هناك حالة من الحزن تنتاب الجميع في النادي حتى الآن بسبب الخسارة".

وواصل: "جمهور الأهلي الوفي ظهر بشكل مشرف في الدوحة لدعم الفريق أمام باتشوكا".

وأردف: "فوز الأهلي على باتشوكا كان قريبا للغاية بعد إهدار الفريق المكسيكي لركلة الترجيح الثانية، كنا أقرب من أي مرة مضت على الوصول للنهائي، وهذه من أصعب اللحظات التي مرت عليا في حياتي داخل جدران النادي الأهلي".

وأوضح: "مواجهة باتشوكا من أصعب اللحظات التي مررت بها على مدار 25 عاما في الأهلي".

واستطرد: "تنتظر الأهلي تحديات كبيرة في الفترة المقبلة وننتظر جماهيرنا أمام شباب بلوزداد بدوري الأبطال".

واختتم: "محمود الخطيب لا يبخل على الأهلي حتى بحياته، الخطيب يقوم بمهام كبيرة من أجل دعم الفريق في الفترة المقبلة".

