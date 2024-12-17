ملخص أخبار الرياضة اليوم.. تعليق ناري من زيزو بعد خسارة جائزة الأفضل والزمالك يتعاقد مع جروس وتفاصيل إصابة لامين يامال

الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع " الفجر الرياضي " بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا " ملخص أخبار الرياضة اليوم " جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

زيزو يهاجم "كاف" بعد خسارة جائزة أفضل لاعب

وجه أحمد سيد زيزو قائد الزمالك، رسالة نارية بعد خسارة جائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا لعام 2024، رغم أنه كان المرشح الأقوى لهذه الجائزة والتي حصل عليها رونوين ويليامز حارس صن داونز.

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المصري البورسعيدي يوضح حقيقة اهتمامه بضم رضا سليم من الأهلي

قال الإعلامي خالد الغندور، أن مصدر داخل النادي المصري أكد لبرنامج ستاد المحور عن رغبة علي ماهر مدرب الفريق في التعاقد مع اللاعب المغربي رضا سليم جناح الأهلي.

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الأهلي يفوز بجائزة أفضل نادٍ في إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» فوز النادي الأهلي، بجائزة أفضل نادٍ في إفريقيا.. جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم ‏في ‏مدينة مراكش للإعلان عن جوائز الأفضل في عام 2024.‏

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برشلونة يعلن تفاصيل إصابة لامين يامال ومدة غيابه

تعرض النجم الإسباني الشاب لامين يامال جناح برشلونة لإصابة قوية، خلال مشاركته مع فريقه أمام ليجانيس، في إطار منافسات الدوري الإسباني الممتاز، لموسم 2024-2025.

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الزمالك يعلن التعاقد مع السويسري كريستيان جروس

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب عن التعاقد مع السويسري كريستيان جروس لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الحالية.