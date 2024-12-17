عاجل.. وكيل ماريانو دياز يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي

كشف دافيد أراندا وكيل اللاعب ماريانو دياز، مهاجم فريق ريال مدريد السابق، عن حقيقة أخبار صحيفة ماركا الإسبانية باقتراب "دياز" من الانتقال إلى النادي.

وكيل ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد السابق يعلق على أنباء اهتمام الأهلي

قال دافيد أراندا وكيل ماريانو دياز في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق مع الإعلامي إبراهيم فايق المذاع علي قناة MBC MASR: "الأهلي لم يقدم عرضا رسميا للاعب حتى الآن ".

وتابع: " لا توجد مفاوضات من جانب الأهلي أو من إفريقيا بشكل عام لماريانو دياز".

وأوضح: "وصلتني بعض المحادثات من وكلاء بمصر لكن بشأن لاعب آخر وليس ماريانو دياز منذ عام".

وأضاف: "ماريانو دياز يعد نفسه بشكل جيد بعد ابتعاده عن الضغوط وتعافيه من الإصابة التي تعرض لها مع أشبيلية".

واستطرد: "ماريانو دياز يمر بحالة بدنية عالية ومستعد لاستقبال العروض في الفترة المقبلة".

واختتم وكيل دياز حديثه قائلًا: "إذا قدم الأهلي عرضا للاعب سوف نناقشه لكن حتى الآن لا توجد مناقشات رسمية".

