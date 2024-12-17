الإصابة تضرب صفوف المنتخب السعودي قبل بطولة كأس الخليج

الفجر الرياضي
المنتخب السعودي
المنتخب السعودي

يستعد المنتخب السعودي لمباراته القادمة أمام البحرين ضمن منافسات الجولة الأولي بدور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي موسم 2025.

إصابة حسان تمبكتي في معسكر المنتخب السعودي قبل خليجي 26

يواجه المنتخب السعودي نظيره البحرين يوم الأحد القادم الموافق 22 ديسمبر الجاري.

تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة ونصف  مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت مكة المكرمة على "ستاد جابر الأحمد الدولي" بدولة الكويت.

أعلن المنتخب السعودي عن إصابة المدافع حسان تمبكتي، في معسكر اليوم بالرياض.

جاء ذلك في بيان عبر موقعه الرسمي، أكد إن المدافع حسان تمبكتي تعرض لإصابة في الكاحل، قبل انتهاء التدريب الجماعي، الإثنين.

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وخاض لاعبو المنتخب الاخضر مساء اليوم حصة تدريبية على "ملعب نادي الشباب" تحت إشراف المدير الفني، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات بعدها تمرين الاستحواذ قبل أن تجرى تقسيمه من مجموعتين على كامل مساحة الملعب، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين استرجاعية.

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