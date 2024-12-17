حالة الطقس اليوم.. الأرصاد طقس معتدل نهارًا وبارد ليلًا مع شبورة صباحية على بعض الطرق

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم، حالة الطقس، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس، ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء، الموافق 17 ديسمبر في القاهرة ومحافظات الجمهورية.

حالة الطقس، الطقس اليوم، حيث من المقرر أن تشهد البلاد اليوم الثلاثاء أجواءً معتدلة نهارًا وباردة خلال الليل، مع ظهور بعض الظواهر الجوية مثل الشبورة المائية والأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من الجمهورية.

حالة الطقس، حالة الطقس اليوم، الأرصاد، وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة من قبل المواطنين للحد من آثار الطقس المتقلب التي تشهدها البلاد خلال الأيام الحالية.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

حالة الطقس اليوم

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، أن طقس القاهرة الكبرى وشمال الصعيد سيكون خلال ساعات الصباح معتدل الحرارة، وبارد ليلًا‘ أما محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية سيكون الطقس مائل للبرودة نهارًا وشديد البرودة ليلًا، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية.

وفي جنوب سيناء والصعيد، أكدت الأرصاد أن الأجواء سوف تكون مائلة للدفء نهارًا وباردة ليلًا، مع نشاط ملحوظ للرياح، وفي وسط سيناء وشمال الصعيد سوف يكون طقس شديد البرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

تحذير الأرصاد

وحذرت الأرصاد المواطنين وخاصه السائقين من انتشار الشبورة المائية الكثيف التي تكون موجودة على الطرق في الساعات الأولى من الصباح، بين الساعة 3:00 وحتى 8:00 صباحًا.

حيث تغطي الشبورة الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، وشمال الصعيد، ووسط سيناء.



كما وجهة الهيئة تنبيه هام للسائقين: بالالتزام بتعليمات القيادة الآمنة وتقليل السرعة لتجنب الحوادث.

سقوط الأمطار ونشاط الرياح

حالة الطقس اليوم

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية على فترات متقطعة، مع نشاط في حركة الرياح على السواحل الشمالية الغربية، جنوب سيناء، وشمال الصعيد، مما يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر



وأشارت الأرصاد إلى أن حالة الطقس في البحر الأبيض سوف تكون معتدلة، وسيكون ارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 و2.25 متر، مع رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

أما فى البحر الأحمدر سيكون الطقس معتدل أيضًا، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، مع رياح شمالية غربية.

حالة الطقس.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر على محافظات الجمهورية

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر

درجات الحرارة المتوقعة على المحافظات اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024.

القاهرة: العظمى 22° والصغرى 11°.

الإسكندرية: العظمى 21° والصغرى 11°.

مطروح: العظمى 20° والصغرى 12°.

سوهاج: العظمى 24° والصغرى 9°.

قنا: العظمى 25° والصغرى 11°.

أسوان: العظمى 26° والصغرى 12°.

طابا: العظمى 20° والصغرى 9°.

شرم الشيخ: العظمى 25° والصغرى 17°.

الوادي الجديد: العظمى 25° والصغرى 9°.

الأقصر: العظمى 25° والصغرى 10°.

وتأكد الهيئة العامة للأرصاد الجوية على المواطنين ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة لمواجهة تقلبات الطقس ليلًا، وفي الصباح الباكر، مع تجنب القيادة السريعة أثناء الشبورة، وطالبت أيضًا بضرورة متابعة التحديثات الجوية لتجنب أي مفاجآت خلال اليوم عبر موقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية.