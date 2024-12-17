تحذيرات من الشبورة المائية صباحًا.. نصائح لتجنب الحوادث على الطرق السريعة…تشهد مصر انخفاضًا جديدًا في درجات الحرارة مع استمرار الطقس البارد اليوم الثلاثاء الموافق السابع عشر من شهر ديسمبر 2024.

تغيرات ملحوظه في طقس اليوم الثلاثاء

حيث شهد الطقس اليوم تغيرًا ملحوظًا في حالة الطقس نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي أدى إلى انخفاض درجات الحرارة بمقدار يصل إلى 3 درجات مئوية على مستوى الجمهورية.

ووفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية فإن الطقس البارد سيستمر حتى اليوم الثلاثاء مع نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس بانخفاض الحرارة.

حالة الطقس

حالة الطقس نهارًا وليلًا اليوم الثلاثاء

أوضحت هيئة الأرصاد أن الطقس اليوم سيكون مائلًا للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد بينما سيكون معتدلًا في جنوب سيناء ويميل للدفء في جنوب الصعيد.

ومع دخول ساعات الليل، يتحول الطقس إلى بارد في معظم أنحاء البلاد ويصبح شديد البرودة في شمال الصعيد ووسط سيناء خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

تعرف على نشاط الرياح وفرص الأمطار في طقس اليوم الثلاثاء

حيث رصدت الأقمار الصناعية نشاطًا للرياح على مدار اليوم خاصة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد وهو ما يؤدي إلى زيادة الإحساس بالبرودة.

كما أشارت التوقعات إلى فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على المناطق الشمالية بما في ذلك السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة طوال اليوم.

إليك تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات كالتالي:

• القاهرة: العظمى 20° – الصغرى 13°

• الإسكندرية: العظمى 20° – الصغرى 13°

• مطروح: العظمى 20° – الصغرى 13°

• بورسعيد: العظمى 20° – الصغرى 18°

• العريش: العظمى 20° – الصغرى 12°

• رفح: العظمى 19° – الصغرى 11°

• أسيوط: العظمى 21° – الصغرى 8°

• أسوان: العظمى 27° – الصغرى 12°

• السويس: العظمى 20° – الصغرى 11°

• الإسماعيلية: العظمى 21° – الصغرى 11°

• كفر الشيخ: العظمى 20° – الصغرى 11°

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تعرف على حالة البحرين الأحمر والمتوسط في طقس اليوم الثلاثاء

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، ستكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع أمواج يتراوح بين 1.0 إلى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما في البحر الأحمر، فتكون الحالة معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع أمواج يتراوح بين 2.0 إلى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

حالة الطقس

هيئة الأرصاد الجوية تقدم نصائح للمواطنين بشأن حالة الطقس المتغيرة

كما دعت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين إلى اتخاذ كافة التدابير لمواجهة الطقس البارد وأوصت بارتداء الملابس الثقيلة خاصة في الساعات المبكرة من الصباح وخلال الليل.

كما حثت المواطنين على تجنب البقاء في الأماكن المكشوفة لفترات طويلة خاصة في المناطق الشمالية بسبب نشاط الرياح الذي يزيد من برودة الطقس.