أشرف قاسم: زيزو تعرض للظلم بعدم فوزه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

الفجر الرياضي
أشرف قاسم
أشرف قاسم

قال أشرف قاسم نجم الزمالك الأسبق أن أحمد سيد زيزو تعرض بعدم فوزه بجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا وكان يستحق الحصول عليها بسبب ما قدمه خلال الموسم الماضي.

أشرف قاسم:  زيزو لاعب مؤثر داخل نادي الزمالك

وأكد أشرف قاسم خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم المذاع علي قناة الحياة أن زيزو لاعب مؤثر داخل نادي الزمالك ويظهر تأثيره عن الفريق في حالة غيابه عن التشكيل الأساسي.

وأوضح أن النادي الأهلي يستحق التتويج بجائزة أفضل نادي في إفريقيا نظرا لما يقدمه خلال الفترة الماضية على المستوى القاري والتتويج بالبطولات.

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وأتم: من الخطأ عدم تواجد محمد صلاح في أي جائزة من جوائز الاتحاد الأفريقي هذا الموسم.

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