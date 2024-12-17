هل مازلتي تستخدمين الرموش الصناعيه؟ إليك أفضل الطرق الطبيعية لتطويل الرموش وتكثيفها من المنزل.. تعزز الرموش الطويلة مظهر العيون وتُبرز جمالها مما يجعلها حلمًا تسعى إليه الكثير من النساء في حين أن المستحضرات التجميلية تُوفر نتائج سريعة فإنها غالبًا تحتوي على مواد كيميائية قد تُسبب أضرارًا مع الاستخدام المستمر.

تطويل الرموش

طريقة تطويل الرموش وتكثيفها الطرق الطبيعية هي الخيار الأفضل

حيث تُعد الطرق الطبيعية هي الخيار الأفضل لكنها تحتاج إلى بعض الوقت لكن تُوفر نتائج دائمة دون ضرر.و إذا كنتِ ترغبين في رموش أكثر كثافة وطولًا يمكنكِ اعتماد الوصفات الطبيعية التالية:

1. زيت الزيتون: زيت الزيتون غني بفيتامين E وحمض الأوليك مما يُغذي الرموش ويزيد من كثافتها ويُعزز لونها.

طريقة الاستخدام:ضعي زيت الزيتون الدافئ في علبة ماسكارا فارغة أو اغمسي قطعة قطن فيه طبّقيه على الرموش قبل النوم واغسليه في الصباح بالماء الفاتر وكرري الوصفة يوميًا لبضعة أشهر.

2. الشاي الأخضر: حيث يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة والفلافونويد التي تُحفّز نمو الرموش.

طريقة الاستخدام: حضّري كوبًا من الشاي الأخضر غير المُحلى واتركيه ليبرد ثم اغمسي قطعة قطن في الشاي وضعيها على الرموش واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه بالماء البارد واستخدمي الوصفة مرتين يوميًا لمدة شهرين أو ثلاثة.

3. حليب جوز الهند: غني بالبروتينات والدهون التي تُعزز طول الرموش وتُضيف لها لمعانًا.

طريقةالاستخدام: اغمسي قطعة قطن في حليب جوز الهند وضعيها على الرموش ثم اتركيه لمدة 10 دقائق ثم اغسليه وكرري الوصفة مرة أو مرتين يوميًا لبضعة أشهر.

4. الألوفيرا: الألوفيرا تحتوي على عناصر غذائية تُحفّز نمو الرموش وترطّبها.

طريقة الاستخدام: اخلطي ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا مع ملعقة زيت الجوجوبا وشراب البابونج وضعي الخليط في علبة ماسكارا وطبّقيه على الرموش ثم اتركيه 15 دقيقة ثم اغسليه بالماء الدافئ واستخدمي هذا الخليط مرتين يوميًا لعدة أشهر.

5. زيت الخروع: زيت الخروع يُعتبر من أفضل الزيوت لتكثيف الرموش وزيادة طولها.

طريقة الاستخدام: استخدمي فرشاة نظيفة لتوزيع زيت الخروع على الرموش قبل النوم واغسليه في الصباح بالماء الفاتر.

6. الفازلين: الفازلين يرطب الرموش ويُعزز نموها.

طريقة الاستخدام: طبّقي طبقة من الفازلين على الرموش ليلًا واغسليه صباحًا وكرري يوميًا للحصول على نتائج ملموسة.

7. زبدة الشيا: زبدة الشيا تحتوي على فيتامينات تُغذي الرموش وتعزز نموها.

طريقة الاستخدام: سخّني القليل من زبدة الشيا بأصابعك وضعيها على الرموش ليلًا.

حافظي على المواظبة بعمل تلك الوصفات لكي تحصلي على نتيجة مدهشة

عندما تقومي بالانتظام على هذه الوصفات الطبيعية لعدة أشهر سيُساعدكِ في تحقيق رموش كثيفة وطويلة وطبيعية دون الحاجة للمنتجات الكيميائية والرموش الصناعيه التي تضر رموشك الطبيعية وتزيد من تساقطها قومي بعمل تلك الوصفات بشكل منتظم وسوف ترين أفضل النتيجة.