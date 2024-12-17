19 شهيدًا في غارات إسرائيلية على غزة: تصعيد جديد ومأساة مستمرة

أكدت وسائل إعلام فلسطينية أن الغارات الإسرائيلية التي بدأت فجر يوم الإثنين أسفرت عن استشهاد 19 شخصًا وإصابة العشرات في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، مما يزيد من معاناة المدنيين في ظل التصعيد المتواصل.

قصف حي الدرج: تفاصيل الحادث



وأشارت التقارير إلى أن مستشفى المعمداني استقبل عددًا من الجرحى، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في حي الدرج شرقي مدينة غزة، ما تسبب في دمار واسع بالمنطقة.

أجواء من الحزن والغضب

الهجمات الإسرائيلية على غزة خلّفت أجواء من الحزن والغضب، وسط دعوات دولية لوقف التصعيد وضمان حماية المدنيين.