في هذا الموعد.. تامر حسني يحيي حفلا غنائيا في الرياض

يستعد المطرب تامر حسني لإحياء حفلا غنائيا ومن المقرر إقامتها في العاصمة السعودية الرياض بمسرح أبو بكر سالم بالرياض، يوم 27 ديسمبر الجاري، وتطرح التذاكر يوم 18 ديسمبر.

ومن المقرر أن يقدم تامر حسني مجموعة من أغانية الجديدة والقديمة التي يتفاعل معها الجمهور ومنها: "يا نهار أبيض، هرمون السعادة، قولني كلام، ماليش بعدك، يا أنا يامفيش، هدلعني، عيش بشوقك".

حفل تامر حسني

يذكر أن آخر أعمال تامر حسني أغنية يانهار أبيض الذي طرحها اليوم، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، ألحان سامر أبو طالب، توزيع أمين جمال، ماستر علي فتح الله.

وتقول كلمات الأغنية: "عليك حلاوه ملغبطاني وكل ثانيه تحلو تاني حبيبي جنبي شكرًا يا دنيا يا راضيه عني ومظبطاني يا نهار أبيض عالتوليفه ضحكتك عالقلب خفيفه إنت ماشي ازاي كده عادي ده الأصول تمشي بتشريفه 2x، جمالك والله عاملي قلق مخلي الكل مركز فيك وأنا اللي بموت من الغيره عليك كفايه حلاوه وعالهادي يا إما هجيلك وأخبيك ده سحرك غير الكل فرق كفايه يا ناس بطلوا تقليد ده سابق أوي عنكوا وبعيد ما كفايه حلاوه وعالهادي دي نار الناس عماله تزيد".