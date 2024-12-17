موعد مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في كأس الرابطة والقناة الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يترقب عشاق ومحبي كرة القدم المصرية مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في بطولة كأس الرابطة المصرية في الموسم الحالي.

أقيمت منافسات كأس الرابطة في النسخة الأولي بمشاركة 18 نادي وهم أندية الدوري المصري، حيث تم تقسيم الأندية على ثلاث مجموعات بواقع ستة أندية في كل مجموعة ويلعب كل نادي خمس مباريات في دور المجموعات ويتأهل المتصدر مباشرة إلى الدور قبل النهائي ويتأهل صاحب أفضل مركز ثاني في المجموعات الثلاثة إلى الدور نصف النهائي رفقة متصدري المجموعات.

في الموسم الحالي، تم تقسيم الأندية إلى أربع مجموعات، حيث تضم كل مجموعة منها عدد من الأندية التي ستتنافس من أجل تحديد المتأهلين إلى الأدوار النهائية.

من المقرر أن يتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية ويزين الأهلي بطل الدوري المصري المجموعة الثالثة بينما يزين الزمالك المجموعة الأولى.

أما المجموعتان الثانية والرابعة فتضم كلًا منهما مجموعة من الأندية القوية التي تسعى لتحقيق المفاجآت.

تشهد البطولة هذا الموسم توزيع جوائز مالية قيمة على الأندية الفائزة، حيث يحصل بطل البطولة على جائزة يبلغ قدرها 1.5 مليون جنيه مصري بينما يحصل وصيف البطولة على مليون جنيه مصري بينما يحصل كل نادي مشارك على مبلغ 100 ألف جنيه مصري.

وتنقل مباريات كأس الرابطة المصرية عبر قنوات أون تايم سبورت المصرية.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط، حصدها من 4 مبارايات، فاز في مبارتين وتعادل في مباراة وخسر مبارة، وله 3 أهداف وعليه هدفين.

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بينما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 7 نقاط جمعها من 4 مباريات فاز في 2 مباراة وخسر مباراة وتعادل في مباراة، له 6 أهداف وعليه 4 أهداف.

موعد مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في كأس الرابطة المصرية

من المقرر أن تقام مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري يوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 على استاد السلام في القاهرة وذلك ضمن منافسات افتتاح المرحلة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات أون تايم سبورتس المصرية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة الدوري المصري بنقل أحداث اللقاء وسيقوم محمد الغياتي بالتعليق على أحداث المباراة.
 

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