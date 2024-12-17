محمود سعد عن نبيل الحلفاوى: كان مريض سرطان من الدرجة الرابعة ورسم خريطة لمقبرته

الفجر الفني
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي

كشف الإعلامي محمود سعد عن التفاصيل الأخيرة في حياة الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، الذي توفي أمس عن عمر ناهز 77 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

 

وقال محمود سعد من خلال مقطع فيديو له عبر صفحته الشخصية موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك": تحدثت إلى زوجة نبيل الحلفاوي منذ 20 يوما وأخبرتنى بأن حالته سيئة، وتحدثت معه لبعض الوقت وقال لى إنه تعبان شوية".

 

وتابع: "أنا كنت صديق مقرب جدا للفنان نبيل الحلفاوي حتى أنه قال لولديه خالد ووليد أنه لما يتوفى يتصلوا بيا، عشان أنا أكتر شخص يعرف كل شيء عن العائلة، وأنى هاعملهم كل شيء لما يموت".

 

وأضاف محمود سعد: "في مرة نبيل الحلفاوي كان خايف أن بسبب طريق المقبرة الخاصة به في مكان ضيق وخايف إن أولاده ما يعرفوش يوصلوا للمدفن وأخبرنى بأنه عامل لهم خريطة عشان يعرفوا يلاقوا المقبرة، ومع ذلك توهنا برده زى ما قال".

 

واستكمل حديثه قائلا: "لما كلمت نبيل الحلفاوي من 20 يوم كان عادى بس كانت حالته صعبة وما كانش يتمنى غير السلامة، وبعد ما تعب دخل المستشفى ومش بياكل، وتم وضعه على أجهزة ولما بنكلمه نقوله سامعنا يا نبيل يرمش بعينه وبس".

 

أفاد في حديثه عن الفنان نبيل الحلفاوي أنه كان يعاني من سرطان في المرحلة الرابعة، ولم نكن نتوقع رحيله بهذه السرعة، ومع ذلك، رحل بهدوء تام وبالتكريم الذي طلبه من الله.

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