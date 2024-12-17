3 مقابل 1.. صفقة تبادلية مرتقبة بين الأهلي وزد

قال الإعلامي خالد الغندور، إن مصدر داخل نادي زد، كشف لبرنامج ستاد المحور، عن اقتراب اللاعب مصطفى العش مدافع الفريق من الانضمام إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

مصطفى العش يقترب من الأهلي في صفقة تبادلية

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور:" المصدر أكد إن الإدارة لا تمانع رحيل اللاعب للأهلي ولن تقف أمام مستقبل اللاعب وقد يكون هناك صفقة تبادلية بين الفريقين".

واختتم:" زد سيطلب الحصول على خدمات الثلاثي كريم نيدفيد ومصطفى أبو الخير وسمير محمد مقابل انضمام العش للنادي الأهلي".

