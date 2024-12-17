3 مقابل 1.. صفقة تبادلية مرتقبة بين الأهلي وزد

الفجر الرياضي
الأهلي وزد
الأهلي وزد

قال الإعلامي خالد الغندور، إن مصدر داخل نادي زد، كشف لبرنامج ستاد المحور، عن اقتراب اللاعب مصطفى العش مدافع الفريق من الانضمام إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

مصطفى العش يقترب من الأهلي في صفقة تبادلية

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور:" المصدر أكد إن الإدارة لا تمانع رحيل اللاعب للأهلي ولن تقف أمام مستقبل اللاعب وقد يكون هناك صفقة تبادلية بين الفريقين".

txt

لاعب الأهلي السابق: استبعاد صلاح من جائزة الأفضل غير مفهوم والمطالبة برحيل كولر ليست منطقية

txt

موعد مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في كأس الرابطة والقناة الناقلة

واختتم:" زد سيطلب الحصول على خدمات الثلاثي كريم نيدفيد ومصطفى أبو الخير وسمير محمد مقابل انضمام العش للنادي الأهلي".
 

الإعلامي خالد الغندور الانتقالات الشتوية الانتقالات صفوف الأهلي صفقة تبادلية صفقة تبادل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة فترة الانتقالات

مواد متعلقة

مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء 17- 12- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة

ملخص أخبار الرياضة اليوم.. تعليق ناري من زيزو بعد خسارة جائزة الأفضل والزمالك يتعاقد مع جروس وتفاصيل إصابة لامين يامال
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة إنتر ميلان × لاتسيو Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإيطالي

شاهد بالبث المباشر إنتر ميلان اليوم.. مشاهدة إنتر ميلان × لاتسيو بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإيطالي

3 مقابل 1.. صفقة تبادلية مرتقبة بين الأهلي وزد

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة إنتر ميلان ضد لاتسيو مباشر دون تقطيع | الدوري الإيطالي

يلا شوت إنتر ميلان LIVE.. مشاهدة مباراة إنتر ميلان ولاتسيو بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإيطالي

عاجل- نتائج حفل جوائز الكاف بالكامل لعام 2024.. الأهلي وويليامز الأفضل

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة إنتر ميلان ولاتسيو اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإيطالي

الآن.. شاهد مباراة إنتر ميلان ولاتسيو بث مباشر مجانا.. مباراة إنتر ميلان ولاتسيو | الدوري الإيطالي