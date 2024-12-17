موعد مباراة يوفنتوس وكالياري في كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس مع نظيره كالياري مساء اليوم الثلاثاء الموافق السابع عشر من شهر ديسمبر الجاري، ضمن منافسات كأس إيطاليا 2024-2025.

ويستضيف ملعب "أليانز ستاديوم"، هذه المواجهة التي ستجمع بين فريقي يوفنتوس وكالياري اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الستة عشر من كأس إيطاليا.

موعد مباراة يوفنتوس ضد كالياري في كأس إيطاليا

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة يوفنتوس ضد كالياري اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد كالياري في كأس إيطاليا

يمكنكم مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد كالياري مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس إيطاليا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا AD SPORTS PREMIUM 1HD، بتعليق المعلق الإماراتي فارس عوض.

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