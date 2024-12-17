حقيقة تفكير الأهلي في رحيل كولر

الفجر الرياضي
كولر
كولر

كشف الإعلامي خالد الغندور، موقف النادي الأهلي من السويسري مارسيل كولر بعد الخسارة من باتشوكا في كأس التحدي وعدم الوصول للمباراة النهائية أمام ريال مدريد في كأس الإنتركونتيننتال".

موقف الأهلي من كولر بعد الخسارة من باتشوكا

وقال الغندور خلال برنامج ستاد المحور: "مصدر بالنادي الأهلي أكد إن استمرار كولر أو رحيله بكل تأكيد لن يتم مناقشته في الوقت الحالي وهناك حالة من التركيز على ما ينتظر الفريق خلال الفترة المقبلة ".

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وأكمل:" المصدر أكد إن كولر مدرب كبير ومسؤولي الأهلي يقدرونه جدًا وهو بنفسه يعلم أن هناك أخطاء كبيرة حدثت ولكن الأهلي لا يتعامل بالقطعة والموسم مازال طويل".

واختتم:" كل ما يُثار حول تقديم الشكر لكولر لا صحة له على الإطلاق".

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