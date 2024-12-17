أبو ريدة يكشف تعليق رئيس فيفا على عدم تأهل الأهلي لنهائي الإنتركونتيننتال

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

هنأ هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، النادي الأهلي بفوزه بجائزة أفضل نادي إفريقيا.  

هاني أبو ريدة: رئيس الفيفا سألني هنجيب جمهور الأهلي ده إزاي في نهائي كأس الإنتركونتيننتال

وقال هاني أبو ريدة في تصريحات تلفزونية مع الإعلامي هاني حتحوت على شاشة صدى البلد: ": أبارك للنادي الأهلي تتويجه بجائزة أفضل نادي في إفريقيا".

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وأضاف: " وجود الأهلي والزمالك ضمن 3 أندية في منافسات النادي الأفضل فخر كبير للكرة المصرية".

وبسؤاله عن رد فعل فيفا على خسارة الأهلي أمام باتشوكا رد قائلا: "الفيفا سيفتقد جماهير النادي الأهلي في نهائي كأس الإنتركونتيننتال بعد خروجه من البطولة".

وأوضح: "رئيس الفيفا سألني بعد خسارة الأهلي أمام باتشيكو، هنجيب جمهور الأهلي ده إزاي في النهائي"
وأختتم تصريحاته: "سألوني في أمريكا عن النادي الأهلي وأكدت لهم أن وجوده 
في نيو جيرسي سيشهد حضور جماهيري كبير ".

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