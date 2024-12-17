موعد مباراة شباب الأهلي والوصل في الدوري الإماراتي والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
الوصل
الوصل

يستضيف شباب الأهلي نظيره الوصل مساء اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 على ملعب "راشد بالنادي الأهلي"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة دوري أدنوك للمحترفين.

ويحتل شباب الأهلي وصافة جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 20 نقطة، بعد الفوز في ست مباريات والتعادل في لقاءين، فيما يحتل فريق الوصل المركز الثامن برصيد 13 نقطة، بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في أربعة لقاءات وخسارة مواجهتين.

موعد مباراة شباب الأهلي ضد الوصل في دوري أدنوك للمحترفين

تبدأ أحداث مباراة شباب الأهلي ضد الوصل اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة شباب الأهلي ضد الوصل في دوري أدنوك للمحترفين

تنقل مباراة شباب الأهلي ضد الوصل مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أدنوك للمحترفين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا أبوظبي الرياضية 1، بتعليق المعلق عامر عبد الله.

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