أحمد ناجي: صلاح يستحق المنافسة على أفضل لاعب في العالم وليس إفريقيا فقط

قال أحمد ناجي المشرف على مدربى حراس المرمى والحراس بقطاع الناشئين بالنادي الأهلي، لا أعلم كيف لم يختار الاتحاد الافريقي محمد صلاح لقائمة أفضل لاعب في افريقيا".

ناجي: صلاح يستحق المنافسة على أفضل لاعب في العالم

وتابع أحمد ناجي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور:" محمد صلاح يستحق المنافسة على الكرة الذهبية في العالم وليس المنافسة على جائزة أفضل لاعب في افريقيا فقط".

وأضاف:" أونانا له كوارث في الدوري الإنجليزي مع فريق مانشستر يونايتد فكيف يتم اختياره افضل حارس في التشكيل الأفضل في قارة افريقيا؟ وكيف يكون ويليامز أفضل لاعب وحارس في القارة ويتم استبعاده من التشكيل الأفضل".

وأكمل:" فخر لنا جميعًا كمصريين حصول النادي الأهلي على جائزة أفضل نادي في قارة افريقيا".

واختتم: "النادي الأهلي قدم موسم كبير واستحق جائزة الأفضل في القارة السمراء وهذا عمل الفريق والجهاز الفني ومجلس الإدارة بقيادة الكابتن محمود الخطيب ودائمًا الأهلي".