موعد مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا المكسيكي في نهائي كأس الإنتركونتيننتال

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يترقب عشاق ومحبو كرة القدم في كل مكان، موعد انطلاق المواجهة النارية التي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، مع نظيره فريق باتشوكا المكسيكي، في إطار منافسات نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

موعد مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا في نهائي كأس الإنتركونتيننتال

ومن المقرر أن تقام نهائي بطولة  كأس الانتركونتيننتال بين ريال مدريد ضد باتشوكا يوم الأربعاء المقبل الموافق 18 ديسمبر الجاري.

وستنطلق صافرة مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا المكسيكي، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب لوسيل بدولة قطر.

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القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد باتشوكا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، أعلنت إذاعتها لمباراة نهائي كأس الإنتركونتيننتال بين ريال مدريد ضد باتشوكا، عبر قناتها المفتوحة

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