تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام باتشوكا في نهائي كأس الإنتركونتيننتال

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

استقر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، على تشكيل الملكي الذي سيبدأ به مبارة باتشوكا المكسيكي، في نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

موعد مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا في نهائي كأس الانتركونتيننتال

وستنطلق صافرة مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا المكسيكي، غدا الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب لوسيل.

قائمة ريال مدريد لمواجهة باتشوكا في كأس الانتركونتنتال

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، فران جونزاليس.

الدفاع: لوكاس فاسيكز، فاييخو، فران جارسيا، روديجر، يوسف، راؤول أسينسيو، لورينزو.

خط الوسط: جود بيلينجهام، كامافينجا، فالفيردي، لوكا مودريتش، تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، مبابي، رودريجو، إيندريك، براهيم دياز، جونزالو، فيكتور مونيز

txt

صحيفة ماركا الإسبانية.. الأهلي يفاوض نجم ريال مدريد السابق لتدعيم صفوف الفريق

txt

مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء 17- 12- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام باتشوكا

ومن المتوقع أن يكون تشكيل ريال مدريد أمام باتشوكا كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، تشواميني، أنطونيو روديجر، فران جارسيا.
خط الوسط: فالفيردي، براهيم دياز، جود بيلينجهام، أردا جولر، لوكا مودريتش.
خط الهجوم: رودريجو.

الانتركونتيننتال الإيطالي كارلو أنشيلوتي إنتركونتيننتال باتشوكا المكسيكي باتشوكا تشكيل ريال مدريد المتوقع تشكيل ريال مدريد ريال مدريد الإسباني ريال مدريد قائمة ريال مدريد فينيسيوس جونيور

مواد متعلقة

موقف ريال مدريد من ضم نجم ليفربول

"بسبب ريال مدريد".. بنزيما يصدم اتحاد جدة بقرار الاعتزال
Elfagr.org

الأكثر قراءة

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام باتشوكا في نهائي كأس الإنتركونتيننتال

موعد مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا المكسيكي في نهائي كأس الإنتركونتيننتال

محمود سعد عن نبيل الحلفاوى: كان مريض سرطان من الدرجة الرابعة ورسم خريطة لمقبرته

أحمد ناجي: صلاح يستحق المنافسة على أفضل لاعب في العالم وليس إفريقيا فقط

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة إنتر ميلان × لاتسيو Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإيطالي

شاهد بالبث المباشر إنتر ميلان اليوم.. مشاهدة إنتر ميلان × لاتسيو بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإيطالي

كريم حسن شحاتة: ظلم حسام حسن في 98 يتكرر من جديد مع زيزو

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة إنتر ميلان ضد لاتسيو مباشر دون تقطيع | الدوري الإيطالي