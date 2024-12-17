تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام باتشوكا في نهائي كأس الإنتركونتيننتال

استقر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، على تشكيل الملكي الذي سيبدأ به مبارة باتشوكا المكسيكي، في نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

موعد مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا في نهائي كأس الانتركونتيننتال

وستنطلق صافرة مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا المكسيكي، غدا الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب لوسيل.

قائمة ريال مدريد لمواجهة باتشوكا في كأس الانتركونتنتال

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، فران جونزاليس.

الدفاع: لوكاس فاسيكز، فاييخو، فران جارسيا، روديجر، يوسف، راؤول أسينسيو، لورينزو.

خط الوسط: جود بيلينجهام، كامافينجا، فالفيردي، لوكا مودريتش، تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، مبابي، رودريجو، إيندريك، براهيم دياز، جونزالو، فيكتور مونيز

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام باتشوكا

ومن المتوقع أن يكون تشكيل ريال مدريد أمام باتشوكا كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، تشواميني، أنطونيو روديجر، فران جارسيا.

خط الوسط: فالفيردي، براهيم دياز، جود بيلينجهام، أردا جولر، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: رودريجو.