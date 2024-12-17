موعد مباراة السعودية وترينيداد وتوباغو الودية استعدادًا لكأس الخليج 26

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستعد منتخب السعودية لمواجهة ترينيداد وتوباغو على أرضية ملعب نادي الشباب، في أولى مواجهات الأخضر الودية، استعدادا للمشاركة في كأس الخليج العربي 2024 "خليجي 26" المقرر إقامته في دولة الكويت.

السعودية تواجه ترينيداد وتوباغو وديا استعدادا لكأس الخليج العربي 26

ومن المقرر، أن تنطلق منافسات كأس الخليج العربي 26 يوم السبت، الموافق 21 ديسمبر الجاري، وتحديدا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية وقطر، وتُختتم البطولة يوم الجمعة، الموافق 3 يناير 2025.

وأسفرت قرعة البطولة، عن وقع الأخضر، في المجموعة الثانية، برفقة كلا من، العراق "حامل اللقب النسخة الماضية" واليمن والبحرين.

موعد مواجهة السعودية وترينيداد وتوباغو

تنطلق صافرة أحداث المواجهة الودية بين السعودية وترينيداد تاباغو، الثلاثاء الموافق 16 ديسمبر 2024، في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والثامنة إلا ربع بتوقيت السعودية وقطر، والتاسعة إلا ربع بتوقيت الإمارات وعمان.

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القنوات الناقلة لمواجهة السعودية وترينيداد

يمكنكم مشاهدة المواجهة الودية، بين الأخضر وترينيداد تاباغو عبر قناة الرياضية السعودية.

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