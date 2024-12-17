الأهلي يرد على إمكانية ضم نجم ريال مدريد قبل مونديال الأندية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشف الإعلامي خالد الغندور، حقيقة ضم النادي الأهلي لماريانو دياز نجم ريال مدريد السابق قبل كأس العالم للأندية 2025.

مصدر في الأهلي: ماريانو معروض على النادي

وقال الغندور خلال برنامج ستاد المحور: "تواصلنا مع مسؤول بالنادي الأهلي لمعرفة حقيقة التعاقد عن التعاقد مع ماريانو دياز لاعب ريال مدريد واشبيلية السابق".

وتابع:" المصدر أكد إن بالفعل مريانو تم عرضه على النادي الأهلي وإسمه ضمن المرشحين ولكن حتى اللحظة لم يتم التواصل سواء معه أو مع وكيله والأمر مطروح فقط كترشيح".

txt

أبو ريدة يكشف تعليق رئيس فيفا على عدم تأهل الأهلي لنهائي الإنتركونتيننتال

txt

حقيقة تفكير الأهلي في رحيل كولر

وأكمل، سنمسع عن ربط اسم العديد من اللاعبين بالأهلي خلال الفترة الحالية ولكن النادي يعمل على عدد ترشيحات من جانب فريق الاسكوتنج تخطت في البداية ٢٠ إسم وفي الوقت الحالي بيتم إختصار تلك القائمة وسيتم عرض كل الأسماء على كولر في اجتماعه مع لجنة التخطيط".

الإعلامي خالد الغندور الانتركونتيننتال النادى الاهلى ريال مدري ريال مدريد كأس العالم للأندية 2025 نجم ريال مدريد

مواد متعلقة

3 مقابل 1.. صفقة تبادلية مرتقبة بين الأهلي وزد

لاعب الأهلي السابق: استبعاد صلاح من جائزة الأفضل غير مفهوم والمطالبة برحيل كولر ليست منطقية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

نصيحة أم من جيل مختلف: كيف ألهمت والدة نيكول كيدمان مسيرة ابنتها الفنية؟

بإطلالة أنيقة.. حورية فرغلي تتألق على ريد كاربت مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

موعد مباراة آرسنال القادمة أمام كريستال بالاس في كأس الرابطة والقنوات الناقلة

د.حماد عبدالله يكتب: " تحــدث " كـــى أراك

الأهلي يرد على إمكانية ضم نجم ريال مدريد قبل مونديال الأندية

موعد مباراة باريس سان جيرمان القادمة أمام موناكو في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة إنتر ميلان × لاتسيو Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإيطالي

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام باتشوكا في نهائي كأس الإنتركونتيننتال