الأهلي يرد على إمكانية ضم نجم ريال مدريد قبل مونديال الأندية

كشف الإعلامي خالد الغندور، حقيقة ضم النادي الأهلي لماريانو دياز نجم ريال مدريد السابق قبل كأس العالم للأندية 2025.

مصدر في الأهلي: ماريانو معروض على النادي

وقال الغندور خلال برنامج ستاد المحور: "تواصلنا مع مسؤول بالنادي الأهلي لمعرفة حقيقة التعاقد عن التعاقد مع ماريانو دياز لاعب ريال مدريد واشبيلية السابق".

وتابع:" المصدر أكد إن بالفعل مريانو تم عرضه على النادي الأهلي وإسمه ضمن المرشحين ولكن حتى اللحظة لم يتم التواصل سواء معه أو مع وكيله والأمر مطروح فقط كترشيح".

وأكمل، سنمسع عن ربط اسم العديد من اللاعبين بالأهلي خلال الفترة الحالية ولكن النادي يعمل على عدد ترشيحات من جانب فريق الاسكوتنج تخطت في البداية ٢٠ إسم وفي الوقت الحالي بيتم إختصار تلك القائمة وسيتم عرض كل الأسماء على كولر في اجتماعه مع لجنة التخطيط".