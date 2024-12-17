موعد مباراة آرسنال القادمة أمام كريستال بالاس في كأس الرابطة والقنوات الناقلة

يستضيف نادي آرسنال نظيره فريق كريستال بالاس يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر الحالي بستاد الإمارات في لقاء هام بينهم ضمن منافسات دور ربع النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية.

موعد مباراة آرسنال وكريستال بالاس

وتنطلق صافرة بداية مباراة آرسنال وكريستال بالاس مساء الأربعاء في تمام الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة والساعة 10:30 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 11:30 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وكريستال بالاس

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.