موعد مباراة باريس سان جيرمان القادمة أمام موناكو في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يحل موناكو ضيفا ثقيلا على باريس سان جيرمان، في إطار منافسات الدوري الفرنسي الممتاز، لموسم 2024-2025.

باريس سان جيرمان يواجه موناكو في قمة الجولة السادسة عشر من الليج آن

ويستضيف ملعب لويس الثاني، القمة النارية بين موناكو وباريس سان جيرمان، ضمن فعاليات الجولة السادسة عشر من بطولة الليج آن.

ويحتل الفريق الباريسي صدارة ترتيب جدول الدوري الفرنسي برصيد 37 نقطة، بينما يأتي موناكو في المركز الثالث برصيد 30، بفارق الأهداف عن صاحب الوصافة فريق أولمبيك مارسيليا والذي يمتلك في رصيده نفس عدد النقاط.

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موعد مواجهة موناكو وباريس سان جيرمان في الليج آن

من المقرر، أن تقام مواجهة موناكو وباريس سان جيرمان، يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2024، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والحادية عشر بتوقيت السعودية وقطر، والثانية عشر بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة موناكو وباريس سان جيرمان في الليج آن

يمكنكم مشاهدة المواجهة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الفرنسي لموسم 2024-2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناة bein sports HD1.

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