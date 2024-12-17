كريم محسن يحتفل بتصدر أغنيته "بدون مقدماتك" قائمة الترند على يوتيوب

الفجر الفني
كريم محسن
كريم محسن

 

احتفل الفنان المصري كريم محسن بتصدر أحدث أعماله الغنائية "بدون مقدماتك" تريند موقع يوتيوب بعد أيام قليلة من طرحها. الأغنية التي تم تقديمها بفيديو يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي حققت تفاعلًا كبيرًا، حيث حصدت أكثر من 850 ألف مشاهدة خلال أربعة أيام فقط من إصدارها.

وعبّر كريم محسن عن سعادته بهذا النجاح من خلال حسابه الرسمي على إنستغرام، مشيرًا إلى أن الأغنية لاقت دعمًا واسعًا من جمهوره ومحبيه. وكتب: "الحمد لله.. بدون مقدماتك ترند على يوتيوب.. شكرًا ".

الأغنية تحمل طابعًا جديدًا من حيث الصورة البصرية المستخدمة، مما أضاف لمسة تقنية مميزة تتماشى مع التطورات الحديثة في مجال صناعة الفيديو كليب.

يُذكر أن كريم محسن يواصل تقديم أعمال موسيقية تعكس بصمته الخاصة في الساحة الفنية العربية.

 

كريم محسن الفجر الفني كريم محسن تريند جوجل آخر أعمال كريم محسن

مواد متعلقة

ألفت عمر: أشارك في مسلسل "قلع الحجر 2".. وانتهيت من تصوير "التعويذة" مع فتحي عبد الوهاب

الأكثر قراءة

نصيحة أم من جيل مختلف: كيف ألهمت والدة نيكول كيدمان مسيرة ابنتها الفنية؟

بإطلالة أنيقة.. حورية فرغلي تتألق على ريد كاربت مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

موعد مباراة آرسنال القادمة أمام كريستال بالاس في كأس الرابطة والقنوات الناقلة

د.حماد عبدالله يكتب: " تحــدث " كـــى أراك

الأهلي يرد على إمكانية ضم نجم ريال مدريد قبل مونديال الأندية

موعد مباراة باريس سان جيرمان القادمة أمام موناكو في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة إنتر ميلان × لاتسيو Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإيطالي

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام باتشوكا في نهائي كأس الإنتركونتيننتال