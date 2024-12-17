موعد مباراة المنتخب السعودي ضد البحرين في كأس الخليج العربي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

ينتظر عشاق الكرة العربية العديد من المباريات الهامة ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم، والتي ستقام خلال الفترة المقبلة من الشهر الجاري.

موعد مباراة المنتخب السعودي ضد البحرين في كأس الخليج العربي

وتنطلق مباريات الجولة الأولى يوم السبت الموافق 21 من الشهر الجاري.وتستمر مواجهات الجولة الأولى الأحد الموافق 22 من سبتمبر.

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وتنتظر الجماهير السعودية مواجهة الفريق الأخضر ضد البحرين التي ستنطلق يوم الأحد، في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

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