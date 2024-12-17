"Moana 2" يبحر بإيرادات ضخمة في شباك التذاكر العالمي.. رحلة نجاح جديدة لـ ديزني



تمكن فيلم الأنيميشن "Moana 2"، من إنتاج شركة ديزني، من تحقيق إيرادات ضخمة بلغت 717 مليونًا و16 ألف دولار في شباك التذاكر العالمي منذ إطلاقه يوم 27 نوفمبر الماضي الفيلم، الذي تصل مدته إلى ساعة و40 دقيقة، يواصل اجتذاب الجمهور من مختلف أنحاء العالم بفضل قصته الساحرة وأغانيه المؤثرة.

انقسام الإيرادات بين الأسواق الأمريكية والعالمية



جاءت إيرادات الفيلم مقسمة بين السوق الأمريكي، حيث حصد 337 مليونًا و516 ألف دولار، والأسواق الدولية التي أضافت 376 مليونًا و500 ألف دولار إلى الإجمالي. هذا النجاح يعكس شعبية الفيلم بين جميع الأعمار وثقافات مختلفة، ليؤكد مرة أخرى قدرة ديزني على صنع أفلام تجمع بين الترفيه والجودة.

"ذا روك": الغناء أثناء الفيلم مسموح!

في خطوة لافتة، ساهم النجم دواين جونسون، المعروف بـ"ذا روك"، في الترويج للفيلم عبر تصريحات شجعت الجمهور على الانخراط أكثر في التجربة السينمائية. في رسالته لمحبي السينما، قال: "غنوا أثناء الفيلم إذا كنتم تحبونه. لقد دفعتم أموالكم التي كسبتموها بشق الأنفس لشراء التذاكر، وأصبحتم جزءًا من هذه التجربة الموسيقية. الغناء هو الجزء الممتع!".

وخلال العرض الأول للفيلم في المملكة المتحدة، تحدث "ذا روك" عن أهمية التفاعل مع الفيلم الموسيقي، ما أثار حماس الجماهير ودفع الكثيرين إلى مشاركة تجربتهم الفريدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أولي كرافاليو: التأثير كان أكبر مما توقعت

أما أولي كرافاليو، التي عادت لتقديم صوت البطلة موانا، فقد تحدثت عن التأثير الكبير لشخصيتها على الجمهور. وأوضحت: "لم أكن أعلم أن أداءي سيثير هذه الردود المتوهجة عندما وقّعت لأول مرة على المشروع. رؤية تأثير القصة على الأطفال والعائلات حول العالم يجعل كل لحظة من العمل تستحق العناء".

نجاح جديد يضاف إلى إرث ديزني

يأتي "Moana 2" كجزء من مسيرة ديزني الناجحة في عالم الأنيميشن، حيث يمزج الفيلم بين عناصر المغامرة، الموسيقى، والرسوم المتحركة عالية الجودة. القصة، التي تتناول رحلة بطلتها في مواجهة التحديات وتحقيق الذات، أثرت في قلوب المشاهدين وحققت أصداء إيجابية واسعة.

مع استمرار عرضه في دور السينما حول العالم، يظل الفيلم مرشحًا لتحطيم المزيد من الأرقام القياسية، ما يثبت أن ديزني لا تزال الرقم الأول في تقديم أفلام تجمع بين الإبداع والترفيه.