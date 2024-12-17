حسام عاشور يكشف كواليس محاولات الوسطاء لعودته إلى الأهلي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أكد حسام عاشور، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن المارد الأحمر كان أمامه فرصه تاريخية، لصناعة تاريخ جديد أمام باتشوكا المكسيكي.

حسام عاشور يكشف كواليس محاولات الوسطاء لعودته إلى الأهلي

وقال عاشور، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc":" الأهلي كان أمامه فرصة لصناعه تاريخ، وباتشوكا فريق ضعيف، ولكن اللاعبين لازم تجتهد، والجميع حزين بعد الخسارة وعدم التأهل لمواجهة ريال مدريد".

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وتابع:" في جيلي لم يرفض أحد تسديد ركلة الترجيح أو يطلب تسديد الكرة، والمدرب هو من يحدد في المحاضرة من سيسدد، بالترتيب في المباريات العادية يحدد 3 لاعبين، وفي المباريات التي بها ضربات ترجيح يحدد بالترتيب أسماء 10 لاعبين".

وعن عودته إلى الأهلي:" هناك وسطاء تتواصل مع الإدارة حاليًا، وأتمنى أن تكون هناك جلسة من أجل عودتي لبيتي مرة أخري، وأنا تحت أمر الأهلي في أي مكان، سواء في التدريب أو الإدارة، وحاليًا أحصل على دورات".
 

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