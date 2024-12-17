أسعار الذهب اليوم: استقرار بعد الانخفاض الأخير في عيار 21

شهدت أسعار الذهب استقرارًا مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، بعد انخفاضها يوم الجمعة الماضي، حيث تراجع عيار 21، الأكثر شعبية، بقيمة 5 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل عيار 24 اليوم نحو 4365.17 جنيه، وهو أعلى أسعار الأعيرة المتداولة في السوق المحلية.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر عيار 21، الأكثر تداولًا، 3820 جنيهًا، محافظًا على استقراره منذ الانخفاض الأخير.

سعر جرام الذهب عيار 18

ثبت سعر عيار 18 عند 3274.29 جنيه في بداية تعاملات اليوم.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى 30560 جنيهًا، بناءً على استقرار أسعار الذهب في السوق.

أسعار الذهب عالميًا اليوم

على المستوى العالمي، بلغ سعر الأوقية 2656 دولارًا، مما يشير إلى استمرار استقرار الأسواق الدولية.

ملخص لأهم أسعار الذهب اليوم