31 ديسمبر.. محمد حماقي يلتقي جمهوره في أبو ظبي

ضمن حفلات موسم احتفالات العام الجديد، يستعد الفنان محمد حماقي لإحياء حفلاََ غنائيََا في إمارة أبو ظبي، يوم 31 من شهر ديسمبر الجاري، احتفالاََ برأس السنة الجديدة 2025.



وروج حماقي لحفله حيث نشر بوستر الحفل عبر صحفته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وطلب من جمهوره التواجد بالحفل للإحتفال بالعام الجديد.

أغنية "جديدة لانج"

وكانت آخر الأغاني التي طرحها الفنان محمد حماقي هى أغنية بعنوان "جديدة لانج" والتي طرحها عبر حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب في شهر أغسطس الماضي، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.

تفاصيل أغنية "جديدة لانج"

والجدير بالذكر إن أغنية جديدة لانج من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع تميم، ولم تعرض الأغنية بطريقة الفيديو كليب.