31 ديسمبر.. محمد حماقي يلتقي جمهوره في أبو ظبي

الفجر الفني
بوابة الفجر

ضمن حفلات موسم احتفالات العام الجديد، يستعد الفنان محمد حماقي لإحياء حفلاََ غنائيََا في إمارة أبو ظبي، يوم 31 من شهر ديسمبر الجاري، احتفالاََ برأس السنة الجديدة 2025.


وروج حماقي لحفله حيث نشر بوستر الحفل عبر صحفته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وطلب من جمهوره التواجد بالحفل للإحتفال بالعام الجديد.

أغنية "جديدة لانج" 

 

وكانت آخر الأغاني التي طرحها الفنان محمد حماقي هى أغنية بعنوان "جديدة لانج" والتي طرحها عبر حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب في شهر أغسطس الماضي، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.

 

تفاصيل أغنية "جديدة لانج"

 

والجدير بالذكر إن أغنية جديدة لانج من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع تميم، ولم تعرض الأغنية بطريقة الفيديو كليب.

 

احتفالات العام الجديد احتفالا برأس السنة السنة الجديدة 2025 الفنان محمد حماقي امارة ابو ظبي تامر حسين راس السنة الجديدة طريقة الفيديو كليب عزيز الشافعي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك محمد حماقي

مواد متعلقة

في عيد ميلاده.. أسرار وحكايات في حياة محمد حماقي وهذه كواليس مقابلته مع الكينج محمد منير

الأكثر قراءة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن حسم التعاقد مع تريزيجيه

‏الخارجية الإيرانية: الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيزور مصر للمشاركة في قمة الدول الثماني النامية

31 ديسمبر.. محمد حماقي يلتقي جمهوره في أبو ظبي

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024: استقرار لليوم الرابع على التوالي

شيكو يتعرض لإصابة شديدة في ركبته.. تفاصيل

تسهيلا على المواطنين.. وزير الري يتابع إجراءات التحول الرقمي لمنظومة التراخيص

مقتل قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي بالجيش الروسي في انفجار وقع في العاصمة موسكو صباح اليوم

وزير التعليم يجرى جولة تفقدية لعدد من المدارس بمحافظة الغربية لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية