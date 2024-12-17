اليوم.. عزاء الفنان نبيل الحلفاوي بالشيخ زايد

تستعد أسرة الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، لإقامة مراسم العزاء اليوم الثلاثاء، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب صلاه المغرب.

وفاة نبيل الحلفاوي

ورحل عن عالمنا منذ أيام قليلة النجم نبيل الحلفاوي، بعد صراع قصير مع المرض، عن عمر ناهز 77 عاما؛ إذ دخل المستشفى يوم الأربعاء الماضي، بعد تدهور حالته الصحية.

آخر أعمال نبيل الحلفاوي



وكان آخر أعمال نبيل الحلفاوي هو فيلم “تسليم أهالي” بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، الذي تم إنتاجه عام 2022، وحقق الفيلم في ذلك الوقت نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا.

تفاصيل فيلم “تسليم أهالي”

والذي ضم كل من الفنانة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، الراحلة دلال عبد العزيز، وغيرهم، والعمل من إخراج أحمد الجندي، يتناول العمل قصة موظفين حكوميين اثنين، دلال عبد العزيز لديها ابنة واحدة اسمها زاهية والتي تحلم بالزواج وبيومي فؤاد لديه ابن واحد اسمه خليل الذي يحلم بالهجرة إلى كندا.